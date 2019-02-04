Maserati представила ограниченную серию седана Ghibli Scatenato за 154 990 долларов
Итальянская компания Maserati представила серию спортивного седана Ghibli Scatenatos, которая будет доступна только на территории Австралии. На рынке появятся только 20 экземпляров модели, а стоимость составит почти 155 000 американских долларов.
Новинка является продолжением базовой версии Ghibli. Maserati Ghibli Scatenatos получила двухцилиндровый мотор с турбонадувом объемом в 3 литра. Его мощность составляет 260 кВт, и управляется он 8-ступенчатой коробкой, способной разогнать монстра до первой сотни за 5,5 секунд. Если покупатель добавит еще 10 тысяч долларов, то станет обладателем версии с легкосплавными дисками Titano диагональю 21 дюйм.
В Maserati Ghibli Scatenatos остался весь стандартный набор систем безопасности: круиз-контроль, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков. Что касается сидений, то разработчик заменил их на седушки спортивного образца, обитые кожей, с опцией подогрева первого ряда, а также спортивное рулевое колесо.
Новинка является продолжением базовой версии Ghibli. Maserati Ghibli Scatenatos получила двухцилиндровый мотор с турбонадувом объемом в 3 литра. Его мощность составляет 260 кВт, и управляется он 8-ступенчатой коробкой, способной разогнать монстра до первой сотни за 5,5 секунд. Если покупатель добавит еще 10 тысяч долларов, то станет обладателем версии с легкосплавными дисками Titano диагональю 21 дюйм.
В Maserati Ghibli Scatenatos остался весь стандартный набор систем безопасности: круиз-контроль, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков. Что касается сидений, то разработчик заменил их на седушки спортивного образца, обитые кожей, с опцией подогрева первого ряда, а также спортивное рулевое колесо.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:53