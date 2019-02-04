Maserati представила ограниченную серию седана Ghibli Scatenato за 154 990 долларов





Новинка является продолжением базовой версии Ghibli. Maserati Ghibli Scatenatos получила двухцилиндровый мотор с турбонадувом объемом в 3 литра. Его мощность составляет 260 кВт, и управляется он 8-ступенчатой коробкой, способной разогнать монстра до первой сотни за 5,5 секунд. Если покупатель добавит еще 10 тысяч долларов, то станет обладателем версии с легкосплавными дисками Titano диагональю 21 дюйм.В Maserati Ghibli Scatenatos остался весь стандартный набор систем безопасности: круиз-контроль, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков. Что касается сидений, то разработчик заменил их на седушки спортивного образца, обитые кожей, с опцией подогрева первого ряда, а также спортивное рулевое колесо.