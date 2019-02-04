Алексей Купин может скоро покинуть «Дома-2» из-за драки с новым участником
Избранник Майи Донцовой – Алексей Купин решил пойти по стопам Ольги Сударкиной и устроил в Периметре очередную драку.
Не секрет, что на днях на Поляне произошла потасовка, главными героями которой оказались Алексей Купин и новенький участник проекта – Кирилл Орлов.
Как рассказывают некоторые ребята, Кирилл довольно резко высказался в адрес Алексея и даже обозвал его «сплетником» и «старой бабкой». К слову, именно эти слова настолько сильно разгневали Купина, что он тут же решил выяснить с Орловым отношения.
Только вот драка Леши и Кирилла закончилась для второго весьма печально, ведь новенькому участнику пришлось обратиться за помощью к медикам, которые решили зафиксировать парню руку с помощью бинта. По словам Орлова, Купин повредил ему плечо и сейчас он не может нормально шевелить рукой.
Впрочем, даже такие повреждения не натолкнули Алексея на мысль – извиниться перед Кириллом. Купин по-прежнему считает, что он прав, и напал на Орлова не без причины.
Однако возлюбленная Леши, да и некоторые участники «Дома-2», перепуганы не на шутку. По их мнению, Купина могут совсем скоро выгнать за ворота из-за драки с Орловым. Ребята уверены, что избраннику Донцовой в конечном счете придется ответить за свои действия и, вполне вероятно, что руководство реалити-шоу примет решение избавиться от неконтролируемого подчиненного.
Не секрет, что на днях на Поляне произошла потасовка, главными героями которой оказались Алексей Купин и новенький участник проекта – Кирилл Орлов.
Как рассказывают некоторые ребята, Кирилл довольно резко высказался в адрес Алексея и даже обозвал его «сплетником» и «старой бабкой». К слову, именно эти слова настолько сильно разгневали Купина, что он тут же решил выяснить с Орловым отношения.
Только вот драка Леши и Кирилла закончилась для второго весьма печально, ведь новенькому участнику пришлось обратиться за помощью к медикам, которые решили зафиксировать парню руку с помощью бинта. По словам Орлова, Купин повредил ему плечо и сейчас он не может нормально шевелить рукой.
Впрочем, даже такие повреждения не натолкнули Алексея на мысль – извиниться перед Кириллом. Купин по-прежнему считает, что он прав, и напал на Орлова не без причины.
Однако возлюбленная Леши, да и некоторые участники «Дома-2», перепуганы не на шутку. По их мнению, Купина могут совсем скоро выгнать за ворота из-за драки с Орловым. Ребята уверены, что избраннику Донцовой в конечном счете придется ответить за свои действия и, вполне вероятно, что руководство реалити-шоу примет решение избавиться от неконтролируемого подчиненного.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:38