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KIA заявила о производстве новой версии кроссовера KIA Telluride

Представители фирмы KIA рассказали о производстве нового кроссовера версии KIA Telluride. В компании объявили, где начнут серийно выпускать трехрядные «кроссы» Telluride.
KIA заявила о производстве новой версии кроссовера KIA Telluride

Речь идёт об американском городке Уэст-Пойнт. Уже была налажена сборка новых современных транспортных средств. Среднеразмерный KIA Telluride вмещает восемь человек. Компания представляет авто для всей семьи, которая желает путешествовать в полном составе. В транспортном средстве будет размещаться шестицилиндровый 3,8-литровый силовой агрегат на 291 лошадиную силу. Вместе с мотором работает 8-диапазонная АКПП. В авто используется полный либо передний привод.

Модель наделили аудиосистемой с десятью динамиками, мультимедийным комплексом с 10,3-дюймовым удобным экраном, специальными портами для беспроводной зарядки смартфонов, адаптивным круиз-контролем, видеокамерами кругового обзора, системами контроля полос движения и слепых зон. По заявлению экспертов, новая корейская новинка составит конкуренцию версиям Subaru Ascent, а также Ford Explorer.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26

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