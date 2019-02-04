KIA заявила о производстве новой версии кроссовера KIA Telluride





Речь идёт об американском городке Уэст-Пойнт. Уже была налажена сборка новых современных транспортных средств. Среднеразмерный KIA Telluride вмещает восемь человек. Компания представляет авто для всей семьи, которая желает путешествовать в полном составе. В транспортном средстве будет размещаться шестицилиндровый 3,8-литровый силовой агрегат на 291 лошадиную силу. Вместе с мотором работает 8-диапазонная АКПП. В авто используется полный либо передний привод.Модель наделили аудиосистемой с десятью динамиками, мультимедийным комплексом с 10,3-дюймовым удобным экраном, специальными портами для беспроводной зарядки смартфонов, адаптивным круиз-контролем, видеокамерами кругового обзора, системами контроля полос движения и слепых зон. По заявлению экспертов, новая корейская новинка составит конкуренцию версиям Subaru Ascent, а также Ford Explorer.