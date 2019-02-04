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Участница «Дома-2» Яна Шевцова призналась, что общается с Кэти Топурией

Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова заявила, что общается с известнейшей российской певицей с грузинскими корнями – Кэти Топурия.

О любовной связи Шевцовой с рэп-исполнителем Гуфом знает каждый. До сих пор в социальных сетях обсуждается момент того, что музыкант расстался с солисткой коллектива «А-студио» именно из-за его отношений с 18-летней блондинкой.
Участница «Дома-2» Яна Шевцова призналась, что общается с Кэти Топурией

Впрочем, оказалось, что Топурия не держит зла на участницу «Дома-2», а наоборот, даже переживает за судьбу еще совсем юной девушки. По словам Яны, в последнее время Кэти довольно часто пишет ей различные сообщения, в которых спешит поинтересоваться, как она себя чувствует, а также разузнать об ее эмоциональном состоянии.

Стоит напомнить, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Шевцова беременна, а отцом ее будущего малыша является именно Гуф. Яна вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что не намерена оставлять ребенка, поэтому планирует в ближайшее время обратиться в клинику.
Участница «Дома-2» Яна Шевцова призналась, что общается с Кэти Топурией

Как выяснилось, Топурия очень переживает за будущее юной звезды «Дома-2», поэтому каждый день выходить с ней на связь. Более того, когда Кэти узнала о том, что Яна планирует покинуть скандально-известный телепроект, она поспешила предложить Шевцовой помочь с обустройством в Москве.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:13

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