Участница «Дома-2» Яна Шевцова призналась, что общается с Кэти Топурией





О любовной связи Шевцовой с рэп-исполнителем Гуфом знает каждый. До сих пор в социальных сетях обсуждается момент того, что музыкант расстался с солисткой коллектива «А-студио» именно из-за его отношений с 18-летней блондинкой.Впрочем, оказалось, что Топурия не держит зла на участницу «Дома-2», а наоборот, даже переживает за судьбу еще совсем юной девушки. По словам Яны, в последнее время Кэти довольно часто пишет ей различные сообщения, в которых спешит поинтересоваться, как она себя чувствует, а также разузнать об ее эмоциональном состоянии.Стоит напомнить, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Шевцова беременна, а отцом ее будущего малыша является именно Гуф. Яна вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что не намерена оставлять ребенка, поэтому планирует в ближайшее время обратиться в клинику.Как выяснилось, Топурия очень переживает за будущее юной звезды «Дома-2», поэтому каждый день выходить с ней на связь. Более того, когда Кэти узнала о том, что Яна планирует покинуть скандально-известный телепроект, она поспешила предложить Шевцовой помочь с обустройством в Москве.