Ученые: Авокадо помогает бороться с раковыми клетками





Данные жиры оказывают благоприятное влияние на организм человека и улучшают состояние здоровья больных. Научные сотрудники из Университета Вест-Индии провели эксперимент. Его цель – изучить последствия употребления человеком диетических MUFA, которые содержаться в целом авокадо. Это исследование было необходимо для определения натурального ингредиента, который сможет производить профилактику и лечение онкологии предстательной железы, и при этом не будет наносить вред здоровым клеткам организма. В эксперименте приняли участие мужчины возрастом от 40 до 80 лет. 209 добровольцев имели рак, а 226 – нет.Автор проводимого исследования, доктор Джексон, выяснил, что авокадо, который содержит мононенасыщенные жиры, способен быть эффективным при лечении рака простаты.