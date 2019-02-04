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Ученые: Авокадо помогает бороться с раковыми клетками

Благодаря исследованиям, ученым удалось установить, что авокадо способен ни только предотвращать рак, но и бороться с его клетками. Медики объясняют данную способность фрукта наличием в его составе особых мононенасыщенных жиров.
Ученые: Авокадо помогает бороться с раковыми клетками

Данные жиры оказывают благоприятное влияние на организм человека и улучшают состояние здоровья больных. Научные сотрудники из Университета Вест-Индии провели эксперимент. Его цель – изучить последствия употребления человеком диетических MUFA, которые содержаться в целом авокадо. Это исследование было необходимо для определения натурального ингредиента, который сможет производить профилактику и лечение онкологии предстательной железы, и при этом не будет наносить вред здоровым клеткам организма. В эксперименте приняли участие мужчины возрастом от 40 до 80 лет. 209 добровольцев имели рак, а 226 – нет.

Автор проводимого исследования, доктор Джексон, выяснил, что авокадо, который содержит мононенасыщенные жиры, способен быть эффективным при лечении рака простаты.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:23

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