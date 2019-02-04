АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Жители Великобритании запечатлели НЛО в форме патрона

Жители небольшой деревушки Чедл, Великобритания стали очевидцами появления НЛО в вечернем небе. На камеры своих смартфонов они запечатлели объект в форме патрона.
Жители Великобритании запечатлели НЛО в форме патрона

Жители английского поселения заметили, что высоко в небе находится некий объект, который сначала приняли за военный аппарат, но после тщательного изучения изображения убедились, что перед ними настоящая «тарелка» с пришельцами.

Пользователи, увидевшие кадры, сравнили этот НЛО с таинственным спутником под названием «Черный рыцарь». По легенде, он вращается на орбите Земли уже много лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сложные формы жизни на Земле
В России создадут аналог современного
Дмитрий Дюжев поддержал установку
Украина приступила к строительству
Жители Великобритании запечатлели НЛО в
KIA заявила о производстве новой версии
Влад Соколовский призвал фанатов
Смартфон от Highscreen с модулем NFC и
Саша Черно жестко ответила Либерж
Алексей Купин может скоро покинуть
"АвтоВАЗ" снизил цены на базовые версии
50-летняя Валерия показала на снимке
Участница «Дома-2» Яна Шевцова
Илья Яббаров хочет получить миллион
Ученые: Вишневый сок положительно
Выбираем школу в Петербурге
В России анонсировали специальный
Анна Седокова показала на видео
На видео показали смартфон Meizu Zero
Ученые: Глобальное потепление приводит
Федор Добронравов снова
Ученый снял на видео новорожденного
Во Владимире мужчина поскользнулся на
В Москве мужчина развращал 13-летнюю
В.Ефимов стал участником обсуждения
Максим Фадеев лишился возможности
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь
В Сети появились изображение и
В Москве в парке обнаружили тела двух
Фанаты считают любимого мужчину
Просмотреть все новости