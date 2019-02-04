Жители Великобритании запечатлели НЛО в форме патрона





Жители английского поселения заметили, что высоко в небе находится некий объект, который сначала приняли за военный аппарат, но после тщательного изучения изображения убедились, что перед ними настоящая «тарелка» с пришельцами.Пользователи, увидевшие кадры, сравнили этот НЛО с таинственным спутником под названием «Черный рыцарь». По легенде, он вращается на орбите Земли уже много лет.