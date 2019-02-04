Выбираем школу в Петербурге
На что следует в первую очередь обращать внимание при выборе школы и почему в обучении так важен индивидуальный подход к каждому воспитаннику – об это и других «школьных» нюансах готова рассказать вооруженная многолетним опытом работы в образовательном пространстве Санкт-Петербурга Татьяна Щур, возглавляющая одну из сильнейших в мире частных гимназий «Альма Матер».
Чтобы ребенок вырос самодостаточным и уверенным в себе, ему нужны грамотные наставники, которыми и должны быть школьные педагоги, считает Татьяна Щур. По ее глубокому убеждению, как сообщает РИА LIVE24, самая эффективная модель взаимодействия с детьми – это индивидуальный подход. «Нельзя говорить ребенку, что у него получается хуже, чем у других, ставить ненужные двойки, отбив всякое желание учиться. Нельзя сравнивать детей. «А вот Иванова делает это лучше» – недопустимо. Сложно преуспеть по всем предметам одновременно. Все дети разные. Важно, не занижать их самооценку, а наоборот поддерживать», – считает педагог. Узнать, как эта теория работает на практике, можно заглянув за кулисы «Альма Матер» – частной гимназии Петербурга, давно зарекомендовавшей себя не только в России, но и за рубежом.
«Чтобы сделать правильный выбор, важно сравнить школу, в которую Вы планируете отдать ребенка, с другими учебными заведениями Петербурга. Приходите в «Альма Матер» – это современная европейская школа, где родителям с радостью продемонстрируют, как должен быть организован учебный процесс от «А» до «Я», - говорит Татьяна Шур. По ее мнению эффективность работы гимназии наглядно демонстрируют счастливые лица воспитанников гимназии. «Ребенок должен с радостью приходить на уроки, а учителя и психологи относиться к каждому ребенку, как к своему. Иначе ничего не получится», - подчеркивает директор.
Татьяна Щур глубоко уверена, что такая модель организации учебного процесса сегодня доступна везде, но для этого педагогическому составу, разумеется, следует постараться. В «Альма Матер», например, давно гуляет шутка о том, что здесь учат и учатся лучшие из лучших. «Секрет успеха невероятно прост. Помнить, что каждый ребенок – это личность, которую нужно развивать, находить с ребенком общий язык, понять, что ему интересно, к чему он стремится и о чем мечтает», – говорит педагог.
При выборе школы также стоит уделить внимание безопасности учебного заведения. Татьяна Аяновна считает обязательным условием качественного образовательного процесса спокойствие родителей за своего ребенка. Она подчеркивает, что те должны быть уверены, что в школе качественное питание, что ребенок постоянно находится под присмотром, что он окружен заботой, а его проблемы – самое важное, что есть на свете не только для его родителей, но и для педагогов.
Чтобы ребенок вырос самодостаточным и уверенным в себе, ему нужны грамотные наставники, которыми и должны быть школьные педагоги, считает Татьяна Щур. По ее глубокому убеждению, как сообщает РИА LIVE24, самая эффективная модель взаимодействия с детьми – это индивидуальный подход. «Нельзя говорить ребенку, что у него получается хуже, чем у других, ставить ненужные двойки, отбив всякое желание учиться. Нельзя сравнивать детей. «А вот Иванова делает это лучше» – недопустимо. Сложно преуспеть по всем предметам одновременно. Все дети разные. Важно, не занижать их самооценку, а наоборот поддерживать», – считает педагог. Узнать, как эта теория работает на практике, можно заглянув за кулисы «Альма Матер» – частной гимназии Петербурга, давно зарекомендовавшей себя не только в России, но и за рубежом.
«Чтобы сделать правильный выбор, важно сравнить школу, в которую Вы планируете отдать ребенка, с другими учебными заведениями Петербурга. Приходите в «Альма Матер» – это современная европейская школа, где родителям с радостью продемонстрируют, как должен быть организован учебный процесс от «А» до «Я», - говорит Татьяна Шур. По ее мнению эффективность работы гимназии наглядно демонстрируют счастливые лица воспитанников гимназии. «Ребенок должен с радостью приходить на уроки, а учителя и психологи относиться к каждому ребенку, как к своему. Иначе ничего не получится», - подчеркивает директор.
Татьяна Щур глубоко уверена, что такая модель организации учебного процесса сегодня доступна везде, но для этого педагогическому составу, разумеется, следует постараться. В «Альма Матер», например, давно гуляет шутка о том, что здесь учат и учатся лучшие из лучших. «Секрет успеха невероятно прост. Помнить, что каждый ребенок – это личность, которую нужно развивать, находить с ребенком общий язык, понять, что ему интересно, к чему он стремится и о чем мечтает», – говорит педагог.
При выборе школы также стоит уделить внимание безопасности учебного заведения. Татьяна Аяновна считает обязательным условием качественного образовательного процесса спокойствие родителей за своего ребенка. Она подчеркивает, что те должны быть уверены, что в школе качественное питание, что ребенок постоянно находится под присмотром, что он окружен заботой, а его проблемы – самое важное, что есть на свете не только для его родителей, но и для педагогов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:48