Светлана Лобода показала в Instagram снимок в откровенном золотистом наряде

На обнародованной публикации Лобода запечатлена боком к объективу камеры. Крой платья немного оголяет бедро знаменитости, при этом нижнего белья не видно. Певица приподняла руками волосы, приоткрыв чувственно губы. Вокалистка сопроводила снимок только лаконичным сердечком. Фото за шестнадцать часов собрало около 84 тысяч отметок «Нравится» и 495 комментариев.Подписчики оставили массу комплиментов по поводу фигуры и внешности своей любимицы. Некоторые фанаты заявили, что знаменитость очень схожа со своей зарубежной коллегой - Леди Гагой.