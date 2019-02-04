"АвтоВАЗ" снизил цены на базовые версии Lada Vesta





Благодаря новой стандартной комплектации (Standard) ценник седана Vesta стал чуть ниже 600 000 рублей. Здесь установлена механическая коробка передач, которой управляет 1,6-литровый двигатель. Из списка базовой версии в эту модель «перекочевали» подушки безопасности, обогрев зеркал, электропривод, система стабилизации и автоматического подъема стекол. А вот колпаки для дисков в 15 дюймов и подогрев всех сидений в салоне убрали. Следующая версия Vesta SW представлена в классической (Classic) комплектации с пакетом Start. Ее цена окажется около 677 000 рублей, чтобы ценник стал ниже, разработчики решили исключить парктроник, футляр для очков, центральный подлокотник, розетку для пассажиров на заднем сидении и регулировку водительского сидения. Однако потенциальные владельцы получат спойлер, подогрев переднего ряда сидений, рейлинги и кондиционер.Для третьей, комфортной версии (Comfort) Lada Vesta SW Cross не окажется электрообогрева лобового стекла, боковых подушек безопасности, а вместо климат-контроля установлен кондиционер. Таким образом, ценник данной модели снизился почти до 780 000 рублей. Однако за эти деньги покупатель получит полный набор электронных систем безопасности, датчики дождя и света, парктроник, отделку салона экокожей и аудиосистему.