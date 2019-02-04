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"АвтоВАЗ" снизил цены на базовые версии Lada Vesta

Маркетологи АвтоВАЗа решили изменить комплектацию Lada Vesta, чтобы существенно снизить ценник. Это сделано для того, чтобы автомобиль стал более доступным.

"АвтоВАЗ" снизил цены на базовые версии Lada Vesta

Благодаря новой стандартной комплектации (Standard) ценник седана Vesta стал чуть ниже 600 000 рублей. Здесь установлена механическая коробка передач, которой управляет 1,6-литровый двигатель. Из списка базовой версии в эту модель «перекочевали» подушки безопасности, обогрев зеркал, электропривод, система стабилизации и автоматического подъема стекол. А вот колпаки для дисков в 15 дюймов и подогрев всех сидений в салоне убрали. Следующая версия Vesta SW представлена в классической (Classic) комплектации с пакетом Start. Ее цена окажется около 677 000 рублей, чтобы ценник стал ниже, разработчики решили исключить парктроник, футляр для очков, центральный подлокотник, розетку для пассажиров на заднем сидении и регулировку водительского сидения. Однако потенциальные владельцы получат спойлер, подогрев переднего ряда сидений, рейлинги и кондиционер.

Для третьей, комфортной версии (Comfort) Lada Vesta SW Cross не окажется электрообогрева лобового стекла, боковых подушек безопасности, а вместо климат-контроля установлен кондиционер. Таким образом, ценник данной модели снизился почти до 780 000 рублей. Однако за эти деньги покупатель получит полный набор электронных систем безопасности, датчики дождя и света, парктроник, отделку салона экокожей и аудиосистему.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:26

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