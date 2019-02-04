В России анонсировали специальный телефон-поплавок BQ-2439 Bobber





Модель станет отличным вариантом для любителей активного отдыха, в особенности рыбалки. «Фишкой» телефона является способность всплытия устройства в случае попадания его в воду. При этом смартфон ведёт себя как поплавок. Новинка защищена от попадания воды, а также пыли (уровень IP68). Устройство способно выдержать падение на твёрдую поверхность. Рифлёный надёжный корпус, фиксированный с помощью металлических винтов, придает брутальности модели. Bobber наделили 2,4-дюймовым дисплеем на 240х320 рх, фотокамерой с неизвестным пока разрешением, слотом для карт памяти, FM-радио, поддержкой двух SIM-карточек, Bluetooth, АКБ на 2000 мАч. Модификация обладает следующими размерами - 135,8х63,6х20,6 мм. Вес телефона-поплавка составляет 145 грамм.Новинку предлагают по цене от 2990 руб. Устройство будет иметь чёрный, чёрно-зелёный, чёрно-оранжевый оттенки корпуса.