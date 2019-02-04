50-летняя Валерия показала на снимке фанатам лицо без фотошопа

Фолловеры давно заметили, что Валерия является одной из немногих артисток, которые не используют радикальные косметологические методы для улучшения своего внешнего вида. Однако подписчики не единожды высказывали недовольство тем, что знаменитость очень сильно «фотошопят» редакторы разных глянцевых СМИ. Не так давно из-за подобных высказываний певица, при поддержке мужа Иосифа Пригожина, поскандалила в соцсетях с очередными критиками. Продюсер певицы заявил фанатам, что фотошоп – это часть работы и без него в наше время не обойтись. Скандал начался после публикации профессиональной немного откровенной фотосессии.Опубликовав новый снимок, певица удивила фанатов. Не используя ретушь, она только немного прикрыла лицо волосами. Оказывается, певица в свои 50 лет выглядит на 50 лет.Несмотря на это, для фанатов откровение оказалось приятным, подписчики поддержали певицу в отказе от пластики лица, а также поблагодарили за ее творчество.