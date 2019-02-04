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Смартфон от Highscreen с модулем NFC и ценником 10 990 рублей уже в продаже

Торговая марка Highscreen на портале интернет магазина Bringly презентовала новую модель смартфона Power Five Max 2 Lite. Аппарат имеет модуль NFC, а ценник не превышает 11 тыс. рублей.
Смартфон от Highscreen с модулем NFC и ценником 10 990 рублей уже в продаже

Кроме возможности бесконтактной оплаты товаров и заманчивого ценника, смартфон Power Five Max 2 Lite может похвастаться супер объемной батареей – 5000 мАч. Эксперты уверяют, что этого хватит для автономной работы устройства около 4 дней. Что касается памяти, то здесь представлена версия с 3\32 ГБ, и возможность ее расширения. Также приятно удивятся ценители качественного звучания, поскольку разработчики оснастили новинку технологией LDAC. Она «очищает» звучание, когда к аппарату «подключены» Bluetooth-наушники.

На тыльной стороне корпуса Power Five Max 2 установлен датчик отпечатков пальцев, он расположен чуть ниже двойной камеры. Модуль NFC дает возможность пользователю реже использовать банковские карты и деньги при оплате покупок через сервис Google Pay. Продажа данного гаджета будет происходить через интернет-магазин Bringly. Его сотрудники обещают, что доставка заказа из Европы осуществляется в течение двух недель, или раньше. Также в описании упомянуты гарантийный срок, русский язык в меню и поддержка LTE-сетей на территории России.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:02

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