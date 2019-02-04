На видео показали смартфон Meizu Zero без кнопок
На видео показали смартфон Meizu Zero, в котором, по заявлению производителей, отсутствуют отверстия и кнопки. Представители фирмы Meizu недавно начали собирать средства на устройство.
За модель придётся выложить $1300. А вот за первую демонстрационную модель, которую было обещано отправить сразу, просили $3000. Из видео видно, что нижняя грань устройства содержит два отверстия. Речь идёт о микрофонах. Формально, речь ведётся об отверстиях. Вследствие этого смартфон нельзя назвать моделью, не содержащей их.
Устройство отличается от версии Meizu 16th. Модификация обладает совсем другими рамками, закруглённым дисплеем. При этом фронтальная камера размещается в другом месте. У моделей имеется схожесть только сзади. При этом спереди аппарат кажется совсем другим. Не факт, что все посчитают модель красивее актуальной флагманской версии Meizu.
Источником звука в устройстве является экран. В данном случае отсутствуют обычные динамики. В случае воспроизведения мультимедиа всё хорошо, однако громкость вызовов является небольшой.
За модель придётся выложить $1300. А вот за первую демонстрационную модель, которую было обещано отправить сразу, просили $3000. Из видео видно, что нижняя грань устройства содержит два отверстия. Речь идёт о микрофонах. Формально, речь ведётся об отверстиях. Вследствие этого смартфон нельзя назвать моделью, не содержащей их.
Устройство отличается от версии Meizu 16th. Модификация обладает совсем другими рамками, закруглённым дисплеем. При этом фронтальная камера размещается в другом месте. У моделей имеется схожесть только сзади. При этом спереди аппарат кажется совсем другим. Не факт, что все посчитают модель красивее актуальной флагманской версии Meizu.
Источником звука в устройстве является экран. В данном случае отсутствуют обычные динамики. В случае воспроизведения мультимедиа всё хорошо, однако громкость вызовов является небольшой.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:12