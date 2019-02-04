На видео показали смартфон Meizu Zero без кнопок





За модель придётся выложить $1300. А вот за первую демонстрационную модель, которую было обещано отправить сразу, просили $3000. Из видео видно, что нижняя грань устройства содержит два отверстия. Речь идёт о микрофонах. Формально, речь ведётся об отверстиях. Вследствие этого смартфон нельзя назвать моделью, не содержащей их.Устройство отличается от версии Meizu 16th. Модификация обладает совсем другими рамками, закруглённым дисплеем. При этом фронтальная камера размещается в другом месте. У моделей имеется схожесть только сзади. При этом спереди аппарат кажется совсем другим. Не факт, что все посчитают модель красивее актуальной флагманской версии Meizu.Источником звука в устройстве является экран. В данном случае отсутствуют обычные динамики. В случае воспроизведения мультимедиа всё хорошо, однако громкость вызовов является небольшой.