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Анна Седокова показала на видео подтянутые ягодицы в прозрачных лосинах

Анна Седокова в своем микроблоге Instagram обнародовала новый ролик. Певица решила продемонстрировать своим многочисленным фанатам свою «пятую точку» в черных прозрачных лосинах.
Анна Седокова показала на видео подтянутые ягодицы в прозрачных лосинах

Под видео Анна Седокова пожелала фолловерам спокойной ночи и «ласковых» снов. В конце поста певица добавила с иронией, что от фотошопа у нее покосилась башня. Видео в течение пятнадцати часов собрало свыше 458 тысяч одобрительных лайков и более 660 комментариев.

Подписчики заявили, что они просто в восторге от внешности своей любимицы. Некоторые фанаты отметили, что после просмотра ролика они уже точно не уснут. По словам фолловеров, Седокова является прекрасной певицей, которую они очень любят, поблагодарив звезду за прекрасные песни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:25

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