Ученые: Вишневый сок положительно влияет на сон





Специалисты говорят о том, что вишневый сок, имея приятный вкус и небольшое количество калорий, насыщен различными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Диетолог Кейли Тодд уверена, что при детальном изучении данного продукта возможно выявить еще большее количество его полезных свойств. Благодаря содержанию в вишневом соке мелатонина и антоциана, человек употребляющий его, способен спать на сорок минут дольше и на шесть процентов крепче. Данного эффекта можно достичь, выпивая всего две порции концентрата в неделю.Ученые подчеркивают, что черешня несет такое же влияние на организм. Однако из нее, в отличии от вишни, невозможно сделать концентрат для того, чтобы пить на протяжении года.Исследования показали, что анализируемый напиток снижает холестерин и триглицеридон, уменьшает жировые отложения в области живота, а это, в свою очередь, позитивно сказывается на здоровье сердца.Эксперимент, проведенный американскими специалистами, показал: добровольцы, употребляющие кислый вишневый сок на протяжении трех недель, по 310 миллилитров ежедневно, показали уменьшение сывороточных биомаркеров воспаления. Это значит, что им легче преодолеть боль в мышцах, которая возникает как из-за занятий спортом, так и различных заболеваний.