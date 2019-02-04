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Ученые: Вишневый сок положительно влияет на сон

Последние исследования помогли ученым выяснить, что вишневый сок способен положительно повлиять на сон, а также помочь избавится от болевых ощущений и улучшить здоровье сердца. Данную информацию опубликовало издание Daily Mail.
Ученые: Вишневый сок положительно влияет на сон

Специалисты говорят о том, что вишневый сок, имея приятный вкус и небольшое количество калорий, насыщен различными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Диетолог Кейли Тодд уверена, что при детальном изучении данного продукта возможно выявить еще большее количество его полезных свойств. Благодаря содержанию в вишневом соке мелатонина и антоциана, человек употребляющий его, способен спать на сорок минут дольше и на шесть процентов крепче. Данного эффекта можно достичь, выпивая всего две порции концентрата в неделю.

Ученые подчеркивают, что черешня несет такое же влияние на организм. Однако из нее, в отличии от вишни, невозможно сделать концентрат для того, чтобы пить на протяжении года.

Исследования показали, что анализируемый напиток снижает холестерин и триглицеридон, уменьшает жировые отложения в области живота, а это, в свою очередь, позитивно сказывается на здоровье сердца.

Эксперимент, проведенный американскими специалистами, показал: добровольцы, употребляющие кислый вишневый сок на протяжении трех недель, по 310 миллилитров ежедневно, показали уменьшение сывороточных биомаркеров воспаления. Это значит, что им легче преодолеть боль в мышцах, которая возникает как из-за занятий спортом, так и различных заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:51

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