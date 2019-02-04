В Москве мужчина развращал 13-летнюю школьницу с помощью секс-игрушек
В Москве мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к 13-летней дочери. При обыске его квартиры по месту жительства следователи нашли у подозреваемого игрушки для сексуальных игр.
О произошедшем сообщила мать школьницы, девочка после развода проживала с отцом. По сведениям женщины, местный житель совершал по отношению к дочери действия сексуального характера.
В ходе следствия опасения женщины подтвердились. Подозреваемого задержали, в его квартире нашли принадлежности сексуальной наклонности, расследование на данный момент продолжается.
О произошедшем сообщила мать школьницы, девочка после развода проживала с отцом. По сведениям женщины, местный житель совершал по отношению к дочери действия сексуального характера.
В ходе следствия опасения женщины подтвердились. Подозреваемого задержали, в его квартире нашли принадлежности сексуальной наклонности, расследование на данный момент продолжается.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:27