Во Владимире мужчина поскользнулся на лестнице рядом с клиникой и умер





По словам свидетелей, работники медучреждения не отреагировали на происшествие. Когда неравнодушные прохожие побежали в клинику, чтобы позвать на помощь докторов, те отказали, посоветовав вызвать неотложную помощь. Не дождавшись медработников, 49-летний пострадавший умер на месте.Тело умершего мужчины правоохранители обнаружили в двадцати метрах от медучреждения. Сейчас региональный Следственный комитет и УМВД РФ проверяют информацию касательно данного происшествия.