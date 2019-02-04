АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Во Владимире мужчина поскользнулся на лестнице рядом с клиникой и умер

Второго февраля во Владимире мужчина, имеющий проблемы с сердцем, направлялся в клинику на кардиограмму. В один из моментов он, поскользнувшись на ступеньках, покрытых льдом, покатился вниз, вследствие чего скончался возле больницы.
Во Владимире мужчина поскользнулся на лестнице рядом с клиникой и умер

По словам свидетелей, работники медучреждения не отреагировали на происшествие. Когда неравнодушные прохожие побежали в клинику, чтобы позвать на помощь докторов, те отказали, посоветовав вызвать неотложную помощь. Не дождавшись медработников, 49-летний пострадавший умер на месте.

Тело умершего мужчины правоохранители обнаружили в двадцати метрах от медучреждения. Сейчас региональный Следственный комитет и УМВД РФ проверяют информацию касательно данного происшествия.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова показала на видео
На видео показали смартфон Meizu Zero
Ученые: Глобальное потепление приводит
Федор Добронравов снова
Ученый снял на видео новорожденного
Во Владимире мужчина поскользнулся на
В Москве мужчина развращал 13-летнюю
В.Ефимов стал участником обсуждения
Максим Фадеев лишился возможности
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь
В Сети появились изображение и
В Москве в парке обнаружили тела двух
Фанаты считают любимого мужчину
Ученые создали новую карту Млечного пути
В Оренбурге женщина задушила маленьких
Дмитрий Дюжев носил обувь меньшего
Renault анонсировала гибридную версию
Военную технику России оснастят
Александра Черно и Иосиф Оганесян
В Санкт-Петербурге мужчина напоил и
В Китае мужчина четыре года прожил с
Ученые рассказали о готовых вступить в
Venom F5 поступит в продажу в 2020 году
Илон Маск рассказал о первом испытании
Перед смертью Децл навещал внука Аллы
В Сети появился рендер нового
Лиза Галкина посоветовала Алле
Саша Черно назвала себя «ненормальной
Учёные: Самолёты увеличивают уровень
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова
Просмотреть все новости