Во Владимире мужчина поскользнулся на лестнице рядом с клиникой и умер
Второго февраля во Владимире мужчина, имеющий проблемы с сердцем, направлялся в клинику на кардиограмму. В один из моментов он, поскользнувшись на ступеньках, покрытых льдом, покатился вниз, вследствие чего скончался возле больницы.
По словам свидетелей, работники медучреждения не отреагировали на происшествие. Когда неравнодушные прохожие побежали в клинику, чтобы позвать на помощь докторов, те отказали, посоветовав вызвать неотложную помощь. Не дождавшись медработников, 49-летний пострадавший умер на месте.
Тело умершего мужчины правоохранители обнаружили в двадцати метрах от медучреждения. Сейчас региональный Следственный комитет и УМВД РФ проверяют информацию касательно данного происшествия.
По словам свидетелей, работники медучреждения не отреагировали на происшествие. Когда неравнодушные прохожие побежали в клинику, чтобы позвать на помощь докторов, те отказали, посоветовав вызвать неотложную помощь. Не дождавшись медработников, 49-летний пострадавший умер на месте.
Тело умершего мужчины правоохранители обнаружили в двадцати метрах от медучреждения. Сейчас региональный Следственный комитет и УМВД РФ проверяют информацию касательно данного происшествия.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:29