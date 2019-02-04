В.Ефимов стал участником обсуждения ставки налога на имущество организаций на текущий год





Глава ДЭПР российской столице В.Ефимов объяснил, что если бы в текущем году в городе приняли федеральную ставку в два процента, ожидаемого многими роста налоговой нагрузки на местную коммерческую недвижимость не было бы. Это объясняется тем, что с этого года от налога на федеральном уровне было освобождено все движимое имущество. Кроме того стоимость недвижимости коммерческого профиля фактически не подверглась изменениям. Однако власти российской столицы готовы пойти навстречу бизнесменам и сохранить эти деньги в экономике мегаполиса, — подчеркнул вице-мэр.