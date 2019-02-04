Федор Добронравов снова госпитализирован в предынсультном состоянии





Около недели назад, когда Федор Добронравов собирался выйти на сцену театра в городе Рязань, ему резко стало плохо. Когда на тонометре цифры взлетели выше отметки 200, коллеги срочно вызвали скорую помощь. Татьяна Васильева, участвующая вместе с ним в одном в спектакле, была вынуждена объявить зрителям, что в их составе произошла замена. С подозрением на инсульт актера в срочном порядке госпитализировали в местную больницу.Первый раз Федор Добронравов оказался в медучреждении с инсультом почти год назад. Во время спектакля Татьяна Васильева увидела, что его рука висит, как веревка. Во время перерыва комик признался, что плохо себя чувствует. Благодаря Татьяне Васильевой медики вовремя оказали ему медицинскую помощь. Именно она и ее сын Филипп распознали в симптомах коллеги инсульт.