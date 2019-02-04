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Ученый снял на видео новорожденного детеныша горбатого кита

Ученому из США удалось снять на камеру детеныша горбатого кита, которому не более 20 минут от роду, а у его матери еще шла кровь после родов. Для автора ролика это большая удача, поскольку он увидел такое событие впервые за 25 лет работы.
Ученый снял на видео новорожденного детеныша горбатого кита

Когда Ларс Бейдер (руководитель изучения морских млекопитающих в университете) проводил съемку горбатых китов у побережья острова Мауи, ему поступил звонок от местного туроператора. Тот рассказал, что в воде происходит активное движение и все вокруг в крови. Как позже выяснилось, именно тогда самка горбатого кита рожала китенка. Ученый смог увидеть уже рожденного детеныша, который примерно 20 минут назад появился на свет.

Как признается Ларс Бейдер, так близко к рождению горбатого кита он еще не был, хотя его карьера началась 25 лет назад. По данным Международного союза охраны природы, на сегодняшний день данный вид кита имеет благоприятные условия для жизни. После того, как в 20 веке запретили промысел этого млекопитающего, его популяция выросла в несколько раз.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40

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