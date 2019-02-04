В Москве в парке обнаружили тела двух мужчин





Тела погибших были обнаружены вечером 3 февраля. Правоохранителями установлено, что смерть наступила два дня назад. Предполагается, что мужчины умерли вследствие переохлаждения.Чтобы выяснить причину смерти пострадавших, трупы были направленны в морг для экспертизы. В данное время правоохранительными органами проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.