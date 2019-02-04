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В Москве в парке обнаружили тела двух мужчин

В Москве в парке «Кузьминки-Люблино» были обнаружены трупы 2-х мужчин. О данном происшествии сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.
В Москве в парке обнаружили тела двух мужчин

Тела погибших были обнаружены вечером 3 февраля. Правоохранителями установлено, что смерть наступила два дня назад. Предполагается, что мужчины умерли вследствие переохлаждения.

Чтобы выяснить причину смерти пострадавших, трупы были направленны в морг для экспертизы. В данное время правоохранительными органами проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:53

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