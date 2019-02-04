В Сети появились изображение и технические характеристики смартфона iPhone SE2





В частности до сих пор неизвестно, уберут ли производители фирменную «челку» (большой вырез), где находятся разговорный динамик и камеры, необходимые для распознавания лиц в системе Face ID. Однако, учитывая заявления компании Apple, что новое устройство не будет поддерживать функцию Face ID, оставлять такой большой вырез не имеет смысла.За быстродействие iPhone SE2 будет отвечать однокристальная системе Apple A11 и 3 Гбайт оперативной памяти. Также устройство оснастят одинарной основной камерой. Диагональ экрана увеличится с 4 до 4,2 дюймов, хотя ранее заявляли, что размер диагонали дисплея составит 4,7 дюйма. Являясь бюджетной моделью, iPhone SE иногда называют «урезанной» версией оригинального смартфона iPhone, что позволяет продавать его по более низким ценам.