АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

В Сети появились изображение и технические характеристики смартфона iPhone SE2

В Сети опубликованы изображение смартфона iPhone SE2 и его технические характеристики. Сравнивая новое устройство с iPhone SE, специалисты отмечают, что преемник станет немного больше, у него исчезнет функция распознавания лиц Face ID, а дизайн гаджета претерпит изменения.
В Сети появились изображение и технические характеристики смартфона iPhone SE2

В частности до сих пор неизвестно, уберут ли производители фирменную «челку» (большой вырез), где находятся разговорный динамик и камеры, необходимые для распознавания лиц в системе Face ID. Однако, учитывая заявления компании Apple, что новое устройство не будет поддерживать функцию Face ID, оставлять такой большой вырез не имеет смысла.

За быстродействие iPhone SE2 будет отвечать однокристальная системе Apple A11 и 3 Гбайт оперативной памяти. Также устройство оснастят одинарной основной камерой. Диагональ экрана увеличится с 4 до 4,2 дюймов, хотя ранее заявляли, что размер диагонали дисплея составит 4,7 дюйма. Являясь бюджетной моделью, iPhone SE иногда называют «урезанной» версией оригинального смартфона iPhone, что позволяет продавать его по более низким ценам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова показала на видео
На видео показали смартфон Meizu Zero
Ученые: Глобальное потепление приводит
Федор Добронравов снова
Ученый снял на видео новорожденного
Во Владимире мужчина поскользнулся на
В Москве мужчина развращал 13-летнюю
В.Ефимов стал участником обсуждения
Максим Фадеев лишился возможности
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь
В Сети появились изображение и
В Москве в парке обнаружили тела двух
Фанаты считают любимого мужчину
Ученые создали новую карту Млечного пути
В Оренбурге женщина задушила маленьких
Дмитрий Дюжев носил обувь меньшего
Renault анонсировала гибридную версию
Военную технику России оснастят
Александра Черно и Иосиф Оганесян
В Санкт-Петербурге мужчина напоил и
В Китае мужчина четыре года прожил с
Ученые рассказали о готовых вступить в
Venom F5 поступит в продажу в 2020 году
Илон Маск рассказал о первом испытании
Перед смертью Децл навещал внука Аллы
В Сети появился рендер нового
Лиза Галкина посоветовала Алле
Саша Черно назвала себя «ненормальной
Учёные: Самолёты увеличивают уровень
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова
Просмотреть все новости