В Сети появились изображение и технические характеристики смартфона iPhone SE2
В Сети опубликованы изображение смартфона iPhone SE2 и его технические характеристики. Сравнивая новое устройство с iPhone SE, специалисты отмечают, что преемник станет немного больше, у него исчезнет функция распознавания лиц Face ID, а дизайн гаджета претерпит изменения.
В частности до сих пор неизвестно, уберут ли производители фирменную «челку» (большой вырез), где находятся разговорный динамик и камеры, необходимые для распознавания лиц в системе Face ID. Однако, учитывая заявления компании Apple, что новое устройство не будет поддерживать функцию Face ID, оставлять такой большой вырез не имеет смысла.
За быстродействие iPhone SE2 будет отвечать однокристальная системе Apple A11 и 3 Гбайт оперативной памяти. Также устройство оснастят одинарной основной камерой. Диагональ экрана увеличится с 4 до 4,2 дюймов, хотя ранее заявляли, что размер диагонали дисплея составит 4,7 дюйма. Являясь бюджетной моделью, iPhone SE иногда называют «урезанной» версией оригинального смартфона iPhone, что позволяет продавать его по более низким ценам.
В частности до сих пор неизвестно, уберут ли производители фирменную «челку» (большой вырез), где находятся разговорный динамик и камеры, необходимые для распознавания лиц в системе Face ID. Однако, учитывая заявления компании Apple, что новое устройство не будет поддерживать функцию Face ID, оставлять такой большой вырез не имеет смысла.
За быстродействие iPhone SE2 будет отвечать однокристальная системе Apple A11 и 3 Гбайт оперативной памяти. Также устройство оснастят одинарной основной камерой. Диагональ экрана увеличится с 4 до 4,2 дюймов, хотя ранее заявляли, что размер диагонали дисплея составит 4,7 дюйма. Являясь бюджетной моделью, iPhone SE иногда называют «урезанной» версией оригинального смартфона iPhone, что позволяет продавать его по более низким ценам.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:58