В Оренбурге женщина задушила маленьких сыновей





Сообщается, что убийство произошло в доме, где проживала семья. Полицейские достаточно быстро задержали правонарушительницу. Во время допроса женщина призналась в содеянном преступлении, заявив, что назвать причину своего поступка она не может. Сейчас предполагаемая осужденная находится под стражей.Для того чтобы выяснить вменяемость женщины, силовиками будут проведены криминальные и психиатрические экспертизы. Если полицейские докажут вину арестованной, ей грозит пожизненное лишение свободы.