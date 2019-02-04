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В Оренбурге женщина задушила маленьких сыновей

В Оренбурге мама зверски задушила 2-их сыновей 7-ми и 2-х лет. При каких обстоятельствах погибли дети, разбирается Следственный комитет по региону.
В Оренбурге женщина задушила маленьких сыновей

Сообщается, что убийство произошло в доме, где проживала семья. Полицейские достаточно быстро задержали правонарушительницу. Во время допроса женщина призналась в содеянном преступлении, заявив, что назвать причину своего поступка она не может. Сейчас предполагаемая осужденная находится под стражей.

Для того чтобы выяснить вменяемость женщины, силовиками будут проведены криминальные и психиатрические экспертизы. Если полицейские докажут вину арестованной, ей грозит пожизненное лишение свободы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:35

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