В Санкт-Петербурге мужчина напоил и надругался над 15-летней девочкой





Женщина заявила, что 21 января в 23:00 безработный пригласил ее дочь, которая учится в восьмом классе, в свою квартиру. После того, как они совместно распили спиртное, мужчина изнасиловал ее наследницу.Есть информация, что пострадавшая девушка наблюдалась у психиатра. Он также состояла на учете в подразделении, которое занимается делами несовершеннолетних. В настоящее время подозреваемого задержала полиция. Правоохранительными органами по данному делу проводится разбирательство.