В Санкт-Петербурге мужчина напоил и надругался над 15-летней девочкой
В Санкт-Петербурге 60-летняя местная жительница обратилась с заявлением в полицию, в котором она сообщила, что 31-летний безработный мужчина надругался над ее 15-летней дочкой. По слова матери, подозреваемый напоил ее наследницу спиртными напитками, после чего изнасиловал ее.
Женщина заявила, что 21 января в 23:00 безработный пригласил ее дочь, которая учится в восьмом классе, в свою квартиру. После того, как они совместно распили спиртное, мужчина изнасиловал ее наследницу.
Есть информация, что пострадавшая девушка наблюдалась у психиатра. Он также состояла на учете в подразделении, которое занимается делами несовершеннолетних. В настоящее время подозреваемого задержала полиция. Правоохранительными органами по данному делу проводится разбирательство.
Женщина заявила, что 21 января в 23:00 безработный пригласил ее дочь, которая учится в восьмом классе, в свою квартиру. После того, как они совместно распили спиртное, мужчина изнасиловал ее наследницу.
Есть информация, что пострадавшая девушка наблюдалась у психиатра. Он также состояла на учете в подразделении, которое занимается делами несовершеннолетних. В настоящее время подозреваемого задержала полиция. Правоохранительными органами по данному делу проводится разбирательство.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:02