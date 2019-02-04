Александра Черно и Иосиф Оганесян всерьёз задумываются о разводе





Несмотря на то, что Александра надеялась, что после свадьбы они станут одной большой и дружной семьёй, у пары не получается сохранять спокойствие.Ведь как и говорили ведущие "Дома-2", брак ничего не поменяет, а лишь наоборот. Так и вышло, все минусы характера Иосифа постоянно выплывают наружу, чем выводят из себя Сашу Оганесян.Накануне Иосиф в шутливой форме приобнял занятую Марину Африкантову, чем спровоцировал серьёзный скандал. Ситуация случилась прямо у Саши на глазах, ни Марина, ни сам Иосиф не понимают, почему обиделась Черно, ведь Африкантова в отношениях с Романом Капаклы.На лобном месте в очередной раз прозвучало слово развод от Александры Черно, ведущая "Дома-2" Ксения Бородина остро отреагировала на слова девушки, сказав, что это слишком, ведь с момента бракосочетания прошёл только месяц.Пара решила заняться всерьёз отношениями, теперь Иосиф будет внимателен к такого рода ситуациям, а Саша не станет давить на мужа и не будет произносить слова развод. Будем надеяться, что в паре воцарится гармония и любовь.