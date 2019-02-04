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В Китае мужчина четыре года прожил с зубочисткой в сердце

Китайский житель около четырёх лет прожил с деревянной зубочисткой, которая находилась в его сердце. Он заявил, что данный острый предмет им был проглочен в ходе употребления алкоголя.
В Китае мужчина четыре года прожил с зубочисткой в сердце

29-летнего китайца доставили в медицинское учреждение с температурой около сорока градусов. Проводя диагностику, врачи обнаружили ряд неестественных теней в правом лёгком, а также воспалительные процессы в области сердца. Медицинскими специалистами во время хирургического вмешательства в сердечной камере была обнаружена шестисантиметровая зубочистка. Есть предположения, что данный предмет оказался в дыхательных путях, потом, проткнув стенку в правом легком, вошёл в сердце. По словам мужчины, он постоянно клал зубную палочку в различные алкогольные напитки. Так китаец помечал свой бокал. Здоровье у мужчины стало ухудшаться около четырёх лет назад. Ему за это время пришлось потратить на лечение около двух миллионов рублей.

У китайца регулярно наблюдалось воспаление легких, а также высокая температура. При этом медикам не удавалось определить причину появления заболевания. Ряд специалистов утверждали, что пациент страдает лейкемией. Другие говорили о сепсисе. По словам медиков, пациенту была предоставлена своевременная медицинская помощь. За счёт этого удалось исключить значительное поражение органов.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:52

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