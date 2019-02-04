Ученые создали новую карту Млечного пути
С помощью второго большого каталога данных системы Pan-STARRS ученые смогли создать новую карту Млечного пути. Эту информацию распространил сайт университета США.
Совместным усилием специалисты, представляющие институт астрономии при Гавайском университете, расположенный в Маноа, и эксперты из института исследования космоса написали новый, второй большой каталог, который содержит все данные системы Pan-STARRS. В него вошла информация об примерно миллиарде космических объектов. Например, о галактиках, околоземных астероидах и звездах. Этот каталог составлялся четыре года. Именно столько времени понадобилось для сбора данных о космосе. Его общий объем равняется 1,6 петабайт. Новый каталог считается самой большой существующей базой астрономических данных.
Астронавты составили карту Млечного пути, которая больше похожа на мозаику, собранную из фотоснимков звездного неба. На ней изображено около восьми миллионов звезд, расположенных вокруг нашей галактики.
Совместным усилием специалисты, представляющие институт астрономии при Гавайском университете, расположенный в Маноа, и эксперты из института исследования космоса написали новый, второй большой каталог, который содержит все данные системы Pan-STARRS. В него вошла информация об примерно миллиарде космических объектов. Например, о галактиках, околоземных астероидах и звездах. Этот каталог составлялся четыре года. Именно столько времени понадобилось для сбора данных о космосе. Его общий объем равняется 1,6 петабайт. Новый каталог считается самой большой существующей базой астрономических данных.
Астронавты составили карту Млечного пути, которая больше похожа на мозаику, собранную из фотоснимков звездного неба. На ней изображено около восьми миллионов звезд, расположенных вокруг нашей галактики.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:42