АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь человека лайфхаков

Эксперты, специализирующиеся на биохакинге, рассказали о 5 лайфхаках, продлевающих жизнь человека. По их мнению, необходимо больше проводить времени на солнце, реже чистить зубы и вставать не позднее 6 часов утра.
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь человека лайфхаков

Первый способ продлить свою жизнь - это употребление кофе. Конечно, всем известно, что данный напиток может навредить, но ученые провели эксперимент и выяснили, что он препятствует разрушению цепочки ДНК. Данный процесс начинается уже через 2 часа, а эффект является накопительным.

Следующий пункт - это короткая планка, и этот лайфхак также доказан научно. Даже ведущие мировые тренера советуют стоять в планке не дольше 10 секунд и делать между подходами короткий перерыв. Следующий совет, скорее всего, не понравится «совам», поскольку режим сна нужно установить с 22.00 и до 6.00. Именно в этот отрезок времени входит восстановление всех жизненно важных органов: печени, легких, иммунной системы и других.
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь человека лайфхаков

Предпоследний совет заключается в одобрении на загар. По результатам исследования, на 67% меньше рискуют получить онкологические заболевания те люди, у которых отсутствует дефицит солнечного света и витамина D.

И наконец, последняя рекомендация - это реже чистить зубы. Ученые из США доказали, что чрезмерная гигиена полости рта может навредить эмали зубов. Также следует подождать около 30 минут после еды, а только потом приступать к чистке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова показала на видео
На видео показали смартфон Meizu Zero
Ученые: Глобальное потепление приводит
Федор Добронравов снова
Ученый снял на видео новорожденного
Во Владимире мужчина поскользнулся на
В Москве мужчина развращал 13-летнюю
В.Ефимов стал участником обсуждения
Максим Фадеев лишился возможности
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь
В Сети появились изображение и
В Москве в парке обнаружили тела двух
Фанаты считают любимого мужчину
Ученые создали новую карту Млечного пути
В Оренбурге женщина задушила маленьких
Дмитрий Дюжев носил обувь меньшего
Renault анонсировала гибридную версию
Военную технику России оснастят
Александра Черно и Иосиф Оганесян
В Санкт-Петербурге мужчина напоил и
В Китае мужчина четыре года прожил с
Ученые рассказали о готовых вступить в
Venom F5 поступит в продажу в 2020 году
Илон Маск рассказал о первом испытании
Перед смертью Децл навещал внука Аллы
В Сети появился рендер нового
Лиза Галкина посоветовала Алле
Саша Черно назвала себя «ненормальной
Учёные: Самолёты увеличивают уровень
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова
Просмотреть все новости