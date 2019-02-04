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Фанаты считают любимого мужчину Анастасии Волочковой банальной выдумкой

Анастасия Волочкова периодически выкладывает в соцсети Instagram фото, на которых запечатлены различные части тела ее возлюбленного. Желание балерины скрыть лицо любимого мужчины от общественности подтолкнуло фанатов к выводу, что он – ее банальная выдумка.
Фанаты считают любимого мужчину Анастасии Волочковой банальной выдумкой

В последнее время в аккаунте танцовщицы появилось много снимков с «добрыми товарищами» мужского пола, на которых она запечатлена в достаточно откровенных позах. В каждом новом посте, расположенном под фото, Волочкова восторгается очередным другом, отмечая, что именно он является «невероятным, грандиозным и настоящим человеком».

Подписчики стали подозревать, что у Анастасии Волочковой никакого любимого мужчины вовсе нет. Фолловеры считают, что последний пост звезды, где она восхваляет свои таланты и описывает достижения, подтвердил это. По мнению подписчиков, таким образом балерина пытается отвлечь внимание общественности от несуществующего возлюбленного и неудачи в личной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50

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