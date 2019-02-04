Дмитрий Дюжев носил обувь меньшего размера, чтобы вжиться в образ Петра I в фильме «Тобол»
Российский актер Дмитрий Дюжев рассказал, что для соответствия образу Петра I ему пришлось носить обувь на несколько размеров меньше. Дело в том, что при своем огромном 2-метровом росте Петр I имел 37 размер ноги, из-за чего у него были проблемы с походкой.
Дмитрий Дюжев отметил, что, будучи в среднем возрасте, Петр I уже опирался на трость, это можно увидеть в живописи, когда он только начинал позировать для художников. Поэтому актер попросил дизайнеров сшить ему обувь меньшего размера, чтобы максимально правдоподобно вжиться в образ Петра I.
В новом историческом фильме Игоря Зайцева «Тобол», где Дмитрий Дюжев предстал в роли первого императора Российской Империи, повествуется об освоении Сибири. Кроме Дмитрия Дюжева, в съемках драмы приняли участие Александр Лазарев, Павел Табаков, Екатерина Гусева, Агата Муцениеце и другие актеры.
Дмитрий Дюжев отметил, что, будучи в среднем возрасте, Петр I уже опирался на трость, это можно увидеть в живописи, когда он только начинал позировать для художников. Поэтому актер попросил дизайнеров сшить ему обувь меньшего размера, чтобы максимально правдоподобно вжиться в образ Петра I.
В новом историческом фильме Игоря Зайцева «Тобол», где Дмитрий Дюжев предстал в роли первого императора Российской Империи, повествуется об освоении Сибири. Кроме Дмитрия Дюжева, в съемках драмы приняли участие Александр Лазарев, Павел Табаков, Екатерина Гусева, Агата Муцениеце и другие актеры.
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:35