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Renault анонсировала гибридную версию Renault Clio RS

Производитель недавно рассекретил версию Renault Clio новой генерации. При этом компания анонсировала гибридную модификацию, а также RS-версию авто.
Renault анонсировала гибридную версию Renault Clio RS

Премьерный показ новинки пройдёт в рамках женевского автосалона. По всей видимости, там представят также спортивную версию. Производитель рассекретил уже внешность обычной модификации. А вот дизайн версии RS держится пока в секрете. Между тем, независимые дизайнеры захотели исправить ситуацию, подготовив рендерные изображения. Предполагаемый дизайн новинки создают специалисты студии, которая носит название X-Tomi Design.

Согласно предположениям, новый RS получит 1,8-литровый силовой агрегат с турбиной. Данная силовая установка будет генерировать 300 «лошадок». Спортивная версия должна выйти на авторынок до конца текущего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:27

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