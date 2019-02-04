Военную технику России оснастят интеллектуальной маскировкой





На сегодняшний день специалисты проводят исследования для определения возможности создания специальной линейки камуфляжа. Он будет иметь способность изменять рисунок и цвет маскировочного покрытия. Над разработкой новинки трудятся сотрудники технологического института «Техномаш», который является частью холдинга.В сообщении пресс-службы сказано, что на данный момент специалисты института проводят исследования касательно возможности использования необходимого им материала не в военной отрасли. Также подчеркивается, что эксперты готовят прототип изделия. Прототип материала-хамелеона был в первый раз продемонстрирован на специализированном форуме «Армия-2018».Из информации, опубликованной агентством ТАСС, следует, что появление нового маскировочного материала даст возможность имитировать всевозможные графические изображения.