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Военную технику России оснастят интеллектуальной маскировкой

Представители холдинга «Росэлектроника» планируют оснастить интеллектуальной маскировкой военную технику России. Данную информацию сообщила пресс-служба холдинга, который входит в «Ростех».
Военную технику России оснастят интеллектуальной маскировкой

На сегодняшний день специалисты проводят исследования для определения возможности создания специальной линейки камуфляжа. Он будет иметь способность изменять рисунок и цвет маскировочного покрытия. Над разработкой новинки трудятся сотрудники технологического института «Техномаш», который является частью холдинга.

В сообщении пресс-службы сказано, что на данный момент специалисты института проводят исследования касательно возможности использования необходимого им материала не в военной отрасли. Также подчеркивается, что эксперты готовят прототип изделия. Прототип материала-хамелеона был в первый раз продемонстрирован на специализированном форуме «Армия-2018».

Из информации, опубликованной агентством ТАСС, следует, что появление нового маскировочного материала даст возможность имитировать всевозможные графические изображения.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:20

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