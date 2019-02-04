Военную технику России оснастят интеллектуальной маскировкой
Представители холдинга «Росэлектроника» планируют оснастить интеллектуальной маскировкой военную технику России. Данную информацию сообщила пресс-служба холдинга, который входит в «Ростех».
На сегодняшний день специалисты проводят исследования для определения возможности создания специальной линейки камуфляжа. Он будет иметь способность изменять рисунок и цвет маскировочного покрытия. Над разработкой новинки трудятся сотрудники технологического института «Техномаш», который является частью холдинга.
В сообщении пресс-службы сказано, что на данный момент специалисты института проводят исследования касательно возможности использования необходимого им материала не в военной отрасли. Также подчеркивается, что эксперты готовят прототип изделия. Прототип материала-хамелеона был в первый раз продемонстрирован на специализированном форуме «Армия-2018».
Из информации, опубликованной агентством ТАСС, следует, что появление нового маскировочного материала даст возможность имитировать всевозможные графические изображения.
На сегодняшний день специалисты проводят исследования для определения возможности создания специальной линейки камуфляжа. Он будет иметь способность изменять рисунок и цвет маскировочного покрытия. Над разработкой новинки трудятся сотрудники технологического института «Техномаш», который является частью холдинга.
В сообщении пресс-службы сказано, что на данный момент специалисты института проводят исследования касательно возможности использования необходимого им материала не в военной отрасли. Также подчеркивается, что эксперты готовят прототип изделия. Прототип материала-хамелеона был в первый раз продемонстрирован на специализированном форуме «Армия-2018».
Из информации, опубликованной агентством ТАСС, следует, что появление нового маскировочного материала даст возможность имитировать всевозможные графические изображения.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:20