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Ученые рассказали о готовых вступить в интимные отношения с роботами цифросексуалах

Многие ученые не могут сказать, возможна ли романтическая связь между роботом и человеком. Однако у них есть название для людей, которые готовы вступить в интимные отношения с представителями искусственного интеллекта, – цифросексуалы.
Ученые рассказали о готовых вступить в интимные отношения с роботами цифросексуалах

Ученые из США Йозеф Рейзин и его коллега Марк Гоулдвидер уверены, что, если робот сможет стать личностью в понимании человека, то ему можно дать разрешение на вступление в брак. Также его «оснастят» чувством ответственности и рядом обязательств. По словам специалиста по искусственному интеллекту Дэвида Леви, официальный брак между живым человеком и роботом будет заключен уже в 2050 году.

Два года назад ученые создали робота, который может удовлетворить интимные потребности человека. Данное изобретение вызвало в обществе резонанс, поскольку многие уверены, что это может вызвать массовую изоляцию общества. На сегодняшний день в странах Азии и Европы многие жители уже предпочитают видеть в своей спальне именно роботов, а некоторые изъявляли желание вступать с ними в брак. Специалисты называют людей, готовых на интим с этими существами, цифросексуалами.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:50

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