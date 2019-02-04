Ученые рассказали о готовых вступить в интимные отношения с роботами цифросексуалах





Ученые из США Йозеф Рейзин и его коллега Марк Гоулдвидер уверены, что, если робот сможет стать личностью в понимании человека, то ему можно дать разрешение на вступление в брак. Также его «оснастят» чувством ответственности и рядом обязательств. По словам специалиста по искусственному интеллекту Дэвида Леви, официальный брак между живым человеком и роботом будет заключен уже в 2050 году.Два года назад ученые создали робота, который может удовлетворить интимные потребности человека. Данное изобретение вызвало в обществе резонанс, поскольку многие уверены, что это может вызвать массовую изоляцию общества. На сегодняшний день в странах Азии и Европы многие жители уже предпочитают видеть в своей спальне именно роботов, а некоторые изъявляли желание вступать с ними в брак. Специалисты называют людей, готовых на интим с этими существами, цифросексуалами.