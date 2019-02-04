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Саша Черно назвала себя «ненормальной бабой» и объяснила, как собирается предотвращать развод

Возлюбленная Иосифа Оганесяна – Александра Черно заявила, что признает тот факт, что является «жирной» и «ненормальной бабой», которая постоянно кричит на своего супруга.

Вчера Саша решила составить список из 10 правил, которых она намерена придерживаться.
Саша Черно назвала себя «ненормальной бабой» и объяснила, как собирается предотвращать развод

Не секрет, что Черно и Оганесян стали законной супружеской парой лишь недавно – 22 декабря 2018 года. Впрочем, уже сейчас у влюбленных начались настолько серьезные проблемы, что они заговорили о разводе.

Первой о расставании заговорила Саша. Эпатажная участница «Дома-2» заявила, что Иосиф сильно изменился после бракосочетания и начал уделять ей очень мало внимания.

Ссоры между Черно и Оганесяном длятся уже больше двух недель. Вполне вероятно, что именно поэтому некоторые из телезрителей реалити-шоу и вовсе начали заявлять, что развода в этой ситуации парочке не избежать, ведь они попросту не понимают друг друга и не готовы идти на компромиссы.
Саша Черно назвала себя «ненормальной бабой» и объяснила, как собирается предотвращать развод

Впрочем, оказалось, что Александра не готова просто так отпустить своего избранника, несмотря даже на то, что и заговорила о разводе. Вчера девушка опубликовала у себя на страничке в Instagram свадебный видеоролик, под которым призналась подписчикам, что считает себя «ненормальной бабой», а также объяснила фанатам, как будет предотвращать развод.

По словам Черно, эти 10 правил они составляли с ее любимым мужем и отныне намерены их придерживаться, так как хотят сохранить брак.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:55

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