Саша Черно назвала себя «ненормальной бабой» и объяснила, как собирается предотвращать развод

Вчера Саша решила составить список из 10 правил, которых она намерена придерживаться.Не секрет, что Черно и Оганесян стали законной супружеской парой лишь недавно – 22 декабря 2018 года. Впрочем, уже сейчас у влюбленных начались настолько серьезные проблемы, что они заговорили о разводе.Первой о расставании заговорила Саша. Эпатажная участница «Дома-2» заявила, что Иосиф сильно изменился после бракосочетания и начал уделять ей очень мало внимания.Ссоры между Черно и Оганесяном длятся уже больше двух недель. Вполне вероятно, что именно поэтому некоторые из телезрителей реалити-шоу и вовсе начали заявлять, что развода в этой ситуации парочке не избежать, ведь они попросту не понимают друг друга и не готовы идти на компромиссы.Впрочем, оказалось, что Александра не готова просто так отпустить своего избранника, несмотря даже на то, что и заговорила о разводе. Вчера девушка опубликовала у себя на страничке в Instagram свадебный видеоролик, под которым призналась подписчикам, что считает себя «ненормальной бабой», а также объяснила фанатам, как будет предотвращать развод.По словам Черно, эти 10 правил они составляли с ее любимым мужем и отныне намерены их придерживаться, так как хотят сохранить брак.