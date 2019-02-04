Лиза Галкина посоветовала Алле Пугачевой чаще купаться в соленой воде, чтобы быть здоровой
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза Галкина посоветовала своей маме чаще купаться в соленой воде, чтобы быть здоровой. Видео, в котором Лиза Галкина дает полезный совет, появилось на ее странице в Instagram, судя по всему, сделано оно было прошлым летом, когда семейство находилось на отдыхе.
На кадрах видно, как Примадонна хвалит Лизу и Гарри за то, что те много купаются, а вот дочь, наоборот, сетовала на мать. Она посоветовала Алле Пугачевой нырять на глубину в соленую воду, чтобы чувствовать себя сильной и здоровой. Многие подписчики посчитали, что совет Лизы Галкиной разумен, они пожелали Алле Пугачевой оставаться здоровой и счастливой еще много лет.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина были рождены в 2013 году от суррогатной матери. Когда они немного подросли, заботливые родители стали обучать их различным навыкам. Сейчас, несмотря на свой юный возраст, их дети знают французский язык, увлекаются танцами, а недавно стало известно, что Лиза Галкина умеет плавать в ластах.
На кадрах видно, как Примадонна хвалит Лизу и Гарри за то, что те много купаются, а вот дочь, наоборот, сетовала на мать. Она посоветовала Алле Пугачевой нырять на глубину в соленую воду, чтобы чувствовать себя сильной и здоровой. Многие подписчики посчитали, что совет Лизы Галкиной разумен, они пожелали Алле Пугачевой оставаться здоровой и счастливой еще много лет.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина были рождены в 2013 году от суррогатной матери. Когда они немного подросли, заботливые родители стали обучать их различным навыкам. Сейчас, несмотря на свой юный возраст, их дети знают французский язык, увлекаются танцами, а недавно стало известно, что Лиза Галкина умеет плавать в ластах.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:57