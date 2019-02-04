В Иркутской области студента БрГУ изнасиловали старшекурсники





По показаниям студента, старшекурсники в течение двенадцати месяцев издевались над ним, а в январе текущего года изнасиловали. Происходящие действия, несущие сексуальный характер, насильники зафиксировали на камеру смартфона. Ранее троица злоумышленников издевались над молодым человеком, вымогая у парня деньги. Также они периодически оформляли на имя пострадавшего кредиты и микро-займы. У правоохранительных органов есть подозрение, что сексуальные насилия со стороны старшекурсников происходили систематически.В настоящее время полицейскими проводится проверка по данному происшествию. По предварительным данным, насильников задержали.