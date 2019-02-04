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"Попа как у Ким": Настя Каменских показала подтянутые ягодицы на новом снимке

Настя Каменских на своей странице в Instagram показала новый снимок, сделанный в туалете. Звезда, стоя перед зеркалом, показала подтянутые ягодицы в нижнем белье.
"Попа как у Ким": Настя Каменских показала подтянутые ягодицы на новом снимке

Настя Каменских часто подвергается критике поклонников из-за лишнего веса. Каждый снимок звезды сопровождается как восхищением поклонников, так и критикой внешности певицы. Несмотря на негатив, звезда продолжает радовать общественность интимными фото. На последнем из них звезда приспустила брюки и показала, по ее словам, "попу как у Ким".

На снимке Настя Каменских повернулась спиной к зеркалу, смотря в камеру. Она приспустила брюки, показав нижнее белье и подтянутые ягодицы. За считанные минуты снимок собрал множество лайков и комментариев, в очередной раз певицу заподозрили в использовании фотошопа для лучшего эффекта.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:31

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