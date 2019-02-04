"Попа как у Ким": Настя Каменских показала подтянутые ягодицы на новом снимке





Настя Каменских часто подвергается критике поклонников из-за лишнего веса. Каждый снимок звезды сопровождается как восхищением поклонников, так и критикой внешности певицы. Несмотря на негатив, звезда продолжает радовать общественность интимными фото. На последнем из них звезда приспустила брюки и показала, по ее словам, "попу как у Ким".На снимке Настя Каменских повернулась спиной к зеркалу, смотря в камеру. Она приспустила брюки, показав нижнее белье и подтянутые ягодицы. За считанные минуты снимок собрал множество лайков и комментариев, в очередной раз певицу заподозрили в использовании фотошопа для лучшего эффекта.