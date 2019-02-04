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Venom F5 поступит в продажу в 2020 году

Подразделение американской тюнинговой компании Hennessey Special Vehicles провела анонс гиперкара Venom F5. По заявлению выступающих, автомобиль поступит на потребительский рынок в 2020 году.
Venom F5 поступит в продажу в 2020 году

В текущем году новинка будет представлена сначала на выставке в Монако, а после в Лас-Вегасе на SEMA (выставка специального оборудования в автомобильной промышленности). Компания-производитель заявила о своих планах создать самую скоростную машину в мире.

Несмотря на то, что максимальная скорость транспортного средства достигает всего 480 километров в час, основатель компании – Джон Хеннесси, выступил с заявлением, что данная новинка будет пытаться обойти мировой рекорд скорости. Напомним, что он составляет 500 километров в час. Также выступающий сообщил, что их разработка не будет оснащена дополнительным электрическим мотором.

Предполагается, что первый прототип Venom F5 будет собран в начале лета, а уже в его конце на мероприятии Concours d’Elegance (Пеббл-Бич) широкая аудитория познакомится с серийной версией гиперкара. С начала осени и до конца года автомобиль будет проходит тестирование, а со следующего года поступит на реализацию.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:38

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