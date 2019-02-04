Venom F5 поступит в продажу в 2020 году





В текущем году новинка будет представлена сначала на выставке в Монако, а после в Лас-Вегасе на SEMA (выставка специального оборудования в автомобильной промышленности). Компания-производитель заявила о своих планах создать самую скоростную машину в мире.Несмотря на то, что максимальная скорость транспортного средства достигает всего 480 километров в час, основатель компании – Джон Хеннесси, выступил с заявлением, что данная новинка будет пытаться обойти мировой рекорд скорости. Напомним, что он составляет 500 километров в час. Также выступающий сообщил, что их разработка не будет оснащена дополнительным электрическим мотором.Предполагается, что первый прототип Venom F5 будет собран в начале лета, а уже в его конце на мероприятии Concours d’Elegance (Пеббл-Бич) широкая аудитория познакомится с серийной версией гиперкара. С начала осени и до конца года автомобиль будет проходит тестирование, а со следующего года поступит на реализацию.