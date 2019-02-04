Илон Маск рассказал о первом испытании ракетного двигателя Starship Raptor от SpaceX
Илон Маск в Twitter опубликовал изображения, где показан силовой агрегат Starship Raptor. SpaceX готовится запуск ракетного двигателя в рамках техасского завода.
Маск на прошлой неделе заявлял, что Space X планирует создать одну вариацию силовой установки Raptor. Её задействуют в ракете-носителе непосредственно для запуска современных космических аппаратов, а также для осуществления выхода на требуемую орбиту и маневров. В свою очередь, это экономит время на разработку, а также удешевляет двигатели. По словам Маска, целью разработчиков Raptor, а также Starship является ускорение прибытия людей на Луну.
Space X в данном случае рассчитывает стать для NASA самым привлекательным партнером. Согласно ожиданиям, в ближайшие 20 лет космическое агентство планирует развивать космическую инфраструктуру вокруг Луны, а также на её поверхности.
Маск на прошлой неделе заявлял, что Space X планирует создать одну вариацию силовой установки Raptor. Её задействуют в ракете-носителе непосредственно для запуска современных космических аппаратов, а также для осуществления выхода на требуемую орбиту и маневров. В свою очередь, это экономит время на разработку, а также удешевляет двигатели. По словам Маска, целью разработчиков Raptor, а также Starship является ускорение прибытия людей на Луну.
Space X в данном случае рассчитывает стать для NASA самым привлекательным партнером. Согласно ожиданиям, в ближайшие 20 лет космическое агентство планирует развивать космическую инфраструктуру вокруг Луны, а также на её поверхности.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26