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Илон Маск рассказал о первом испытании ракетного двигателя Starship Raptor от SpaceX

Илон Маск в Twitter опубликовал изображения, где показан силовой агрегат Starship Raptor. SpaceX готовится запуск ракетного двигателя в рамках техасского завода.
Илон Маск рассказал о первом испытании ракетного двигателя Starship Raptor от SpaceX

Маск на прошлой неделе заявлял, что Space X планирует создать одну вариацию силовой установки Raptor. Её задействуют в ракете-носителе непосредственно для запуска современных космических аппаратов, а также для осуществления выхода на требуемую орбиту и маневров. В свою очередь, это экономит время на разработку, а также удешевляет двигатели. По словам Маска, целью разработчиков Raptor, а также Starship является ускорение прибытия людей на Луну.

Space X в данном случае рассчитывает стать для NASA самым привлекательным партнером. Согласно ожиданиям, в ближайшие 20 лет космическое агентство планирует развивать космическую инфраструктуру вокруг Луны, а также на её поверхности.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26

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