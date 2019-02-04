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Илья Яббаров заявил, что нашел способ снизить показатель разводов по России штрафами

Бывший возлюбленный беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров шокировал подписчиков своими планами по сокращению разводов по стране.

По словам Яббарова, он уже даже разработал специальный проект, который будет помогать ему в этом нелегком деле.
Илья Яббаров заявил, что нашел способ снизить показатель разводов по России штрафами

Участник реалити-шоу «Дом-2» дал понять своим поклонникам, что он все еще собирается связывать свою жизнь с политикой и у него уже есть некоторые планы, которые он намерен реализовать в ближайшее время.

На днях Илья разместил у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказал о своем первом законопроекте. По словам Яббарова, он планирует предложить власти России штрафовать всех женщин, который хотят бросить своего мужа, имея при этом общего наследника.

«Наказание в виде штрафа 1000000 рублей или исправительные работы сроком 350 часов, либо лишение свободы сроком на один год», - заявил Илья в личном микроблоге.

Илья Яббаров заявил, что нашел способ снизить показатель разводов по России штрафами

Более того, Яббаров отметил, если же виновным в разводе будет не женщина, а мужчина, то в этой ситуации инициатору придется платить только алименты. Однако размер обязательств отца перед ребенком не должен превышать 12 тысяч рублей.

К слову, новый пост экс-избранника беременной Рапунцель-младшей показался многим интернет-пользователям весьма «нелогичным», ведь если этот законопроект вступит в силу, то женщинам придется хорошо думать не только перед тем, как разводиться с мужем, но и даже выходить замуж.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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