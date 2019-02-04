Илья Яббаров заявил, что нашел способ снизить показатель разводов по России штрафами
Бывший возлюбленный беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров шокировал подписчиков своими планами по сокращению разводов по стране.
По словам Яббарова, он уже даже разработал специальный проект, который будет помогать ему в этом нелегком деле.
Участник реалити-шоу «Дом-2» дал понять своим поклонникам, что он все еще собирается связывать свою жизнь с политикой и у него уже есть некоторые планы, которые он намерен реализовать в ближайшее время.
На днях Илья разместил у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказал о своем первом законопроекте. По словам Яббарова, он планирует предложить власти России штрафовать всех женщин, который хотят бросить своего мужа, имея при этом общего наследника.
Более того, Яббаров отметил, если же виновным в разводе будет не женщина, а мужчина, то в этой ситуации инициатору придется платить только алименты. Однако размер обязательств отца перед ребенком не должен превышать 12 тысяч рублей.
К слову, новый пост экс-избранника беременной Рапунцель-младшей показался многим интернет-пользователям весьма «нелогичным», ведь если этот законопроект вступит в силу, то женщинам придется хорошо думать не только перед тем, как разводиться с мужем, но и даже выходить замуж.
По словам Яббарова, он уже даже разработал специальный проект, который будет помогать ему в этом нелегком деле.
Участник реалити-шоу «Дом-2» дал понять своим поклонникам, что он все еще собирается связывать свою жизнь с политикой и у него уже есть некоторые планы, которые он намерен реализовать в ближайшее время.
На днях Илья разместил у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказал о своем первом законопроекте. По словам Яббарова, он планирует предложить власти России штрафовать всех женщин, который хотят бросить своего мужа, имея при этом общего наследника.
«Наказание в виде штрафа 1000000 рублей или исправительные работы сроком 350 часов, либо лишение свободы сроком на один год», - заявил Илья в личном микроблоге.
Более того, Яббаров отметил, если же виновным в разводе будет не женщина, а мужчина, то в этой ситуации инициатору придется платить только алименты. Однако размер обязательств отца перед ребенком не должен превышать 12 тысяч рублей.
К слову, новый пост экс-избранника беременной Рапунцель-младшей показался многим интернет-пользователям весьма «нелогичным», ведь если этот законопроект вступит в силу, то женщинам придется хорошо думать не только перед тем, как разводиться с мужем, но и даже выходить замуж.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23