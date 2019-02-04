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Учёные: Самолёты увеличивают уровень выпадающих осадков

Учёные доказали, что самолёты влияют на погоду. Из многолетних наблюдений был сделан вывод, что вследствие деятельности авиационных компаний основательно увеличивается уровень осадков.
Учёные: Самолёты увеличивают уровень выпадающих осадков

Многочисленные научные деятели пытались разобраться, нарушают ли самолёты имеющийся природный баланс, а также повышают ли уровень осадков. Финскими специалистами был проведен ряд масштабных наблюдений, позволивших понять, как полёты авиалайнеров воздействуют на погоду. Учёные в течение одиннадцати лет фиксировали перемещение облачных масс. При этом они заметили определённую закономерность, сделав вывод из проведённых исследований. Научные деятели заявили, что вблизи аэропортов, где воздействие авиалайнеров на окружающую природу является значительным, объёмы снегопадов, а также дождей повышаются в десять раз. Этому сопутствует изменение воздушного давления, сказываясь на температуре атмосферного воздуха.

Формирование снежных, а также дождевых облаков происходит в условиях конденсации мелких ледяных кристаллов, а также капель воды. Самолёты, которые летают на больших скоростях, усиливают данный процесс благодаря воздушному давлению, которое создаёт крыло аппарата. В данном случае наблюдается температурное колебание, а также уменьшение температуры в области разряжения примерно до минус сорока градусов. Это является причиной увеличения интенсивности выпадающих осадков. Процесс происходит вследствие нарушения воздушной плотности крылом, а не мотором. Поэтому переход на моторы новой генерации не сможет исправить происходящее.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:50

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