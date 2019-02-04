Саймон Марданшин не против возобновить отношения с Еленой Хроминой
Один из самых «альфа-самцов» реалити-шоу «Дом-2» заговорил о бывшей возлюбленной.
Саймон Марданшин не стал скрывать от поклонников, что был очень рад узнать, что Елена Хромина развелась со своим супругом.
Наш портал уже писал, что бывшая участница телестройки на днях сообщила подписчикам о том, что рассталась с мужем после 2-х месяцев брака. Что стало причиной разрыва, Хромина по-прежнему отказывается рассказывать, отмечая, что просто-таки убеждена в том, что совсем скоро будет по-настоящему счастлива.
Буквально вчера Марданшин вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что не против возобновить отношения с Хроминой. Впрочем, Саймон подчеркнул, что для этого Лене сначала нужно вернуться в Периметр, так как уходить с реалити-шоу он пока не планирует.
Нужно сказать, что некоторых телезрителей «Дома-2» шокировали слова Саймона, которые, как выяснилось, были уверены в том, что парень больше никогда не захочет даже общаться с Леной после ее постоянных истерик, провокаций и драк.
Саймон Марданшин не стал скрывать от поклонников, что был очень рад узнать, что Елена Хромина развелась со своим супругом.
Наш портал уже писал, что бывшая участница телестройки на днях сообщила подписчикам о том, что рассталась с мужем после 2-х месяцев брака. Что стало причиной разрыва, Хромина по-прежнему отказывается рассказывать, отмечая, что просто-таки убеждена в том, что совсем скоро будет по-настоящему счастлива.
Буквально вчера Марданшин вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что не против возобновить отношения с Хроминой. Впрочем, Саймон подчеркнул, что для этого Лене сначала нужно вернуться в Периметр, так как уходить с реалити-шоу он пока не планирует.
«Да, я знаю, что Лена развелась. Мы с ней не общаемся сейчас, но если она все-таки решит вернуться на «Дом-2» я ее, конечно же, поддержу, несмотря ни на что!», - заявил Марданшин в прямом эфире.
Нужно сказать, что некоторых телезрителей «Дома-2» шокировали слова Саймона, которые, как выяснилось, были уверены в том, что парень больше никогда не захочет даже общаться с Леной после ее постоянных истерик, провокаций и драк.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08