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Саймон Марданшин не против возобновить отношения с Еленой Хроминой

Один из самых «альфа-самцов» реалити-шоу «Дом-2» заговорил о бывшей возлюбленной.

Саймон Марданшин не стал скрывать от поклонников, что был очень рад узнать, что Елена Хромина развелась со своим супругом.
Саймон Марданшин не против возобновить отношения с Еленой Хроминой

Наш портал уже писал, что бывшая участница телестройки на днях сообщила подписчикам о том, что рассталась с мужем после 2-х месяцев брака. Что стало причиной разрыва, Хромина по-прежнему отказывается рассказывать, отмечая, что просто-таки убеждена в том, что совсем скоро будет по-настоящему счастлива.

Буквально вчера Марданшин вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что не против возобновить отношения с Хроминой. Впрочем, Саймон подчеркнул, что для этого Лене сначала нужно вернуться в Периметр, так как уходить с реалити-шоу он пока не планирует.
Саймон Марданшин не против возобновить отношения с Еленой Хроминой

«Да, я знаю, что Лена развелась. Мы с ней не общаемся сейчас, но если она все-таки решит вернуться на «Дом-2» я ее, конечно же, поддержу, несмотря ни на что!», - заявил Марданшин в прямом эфире.

Нужно сказать, что некоторых телезрителей «Дома-2» шокировали слова Саймона, которые, как выяснилось, были уверены в том, что парень больше никогда не захочет даже общаться с Леной после ее постоянных истерик, провокаций и драк.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08

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