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Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова примерила розовые волосы и каре

Модель Оксана Самойлова, являющаяся супругой известного рэп-певца Джигана, приняла решение примерить новый образ. Жена артиста в своем Instagram-аккаунте опубликовала новые снимки, на которых она запечатлена в розовом парике со стрижкой каре.
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова примерила розовые волосы и каре

Под первой публикацией модель написала только одно слово: «Рисковая». Однако уже под второй фотографией Самойлова призналась фанатам, что это не настоящие ее волосы, а парик. Знаменитость отметила, что риск и она - не совместимые понятия. По ее мнению, новый образ выглядит стильно, молодо и свежо. Жена репера подчеркнула, что парик она будет носить постоянно, так как он ей очень нравится. Фолловеры написали, что модная стрижка и розовый оттенок волос очень идут модели. Они также предложили Самойловой все же осмелиться на кардинальные перемены.

В общем публикации супруги рэпера Джигана собрали более полутора миллиона отметок «Мне нравится» и огромное количество комментариев, в которых подписчики восторгаются внешностью модели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38

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