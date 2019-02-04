Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова примерила розовые волосы и каре

Под первой публикацией модель написала только одно слово: «Рисковая». Однако уже под второй фотографией Самойлова призналась фанатам, что это не настоящие ее волосы, а парик. Знаменитость отметила, что риск и она - не совместимые понятия. По ее мнению, новый образ выглядит стильно, молодо и свежо. Жена репера подчеркнула, что парик она будет носить постоянно, так как он ей очень нравится. Фолловеры написали, что модная стрижка и розовый оттенок волос очень идут модели. Они также предложили Самойловой все же осмелиться на кардинальные перемены.В общем публикации супруги рэпера Джигана собрали более полутора миллиона отметок «Мне нравится» и огромное количество комментариев, в которых подписчики восторгаются внешностью модели.