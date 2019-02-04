Система «Яндекс.Такси» стала наказывать нарушающих ПДД водителей





Статистические данные говорят о том, что именно сотрудники служб такси чаще остальных становятся участниками различных аварий. Сотрудники компании «Яндекс.Такси» нашли, каким способом можно значительно обезопасить передвижение на автомобиле и решить возникшую ситуацию. Для достижения своей цели они произвели установку системы GPS на все машины, которые работают в такси. Данное приспособление производит фиксацию скорости транспортного средства, после чего предупреждает водителя о нарушении. Если, получив несколько предупреждений, таксист не перестает нарушать правила дорожного движения, то его автоматически отключают от поступления заказов.Эксперты из компании подчеркивают, что одними из первых факторов, которые приводят к нарушениям, является переработка и усталость. «Яндекс.Такси» пообещала внедрить в такси систему, которая будет способна определить подобные симптомы у водителя.