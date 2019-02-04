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Система «Яндекс.Такси» стала наказывать нарушающих ПДД водителей

Система «Яндекс.Такси» решила сократить число дорожно-транспортных происшествий путем наказания водителей, которые не придерживаются ПДД. Теперь нарушителя будут отстранять от работы.
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать нарушающих ПДД водителей

Статистические данные говорят о том, что именно сотрудники служб такси чаще остальных становятся участниками различных аварий. Сотрудники компании «Яндекс.Такси» нашли, каким способом можно значительно обезопасить передвижение на автомобиле и решить возникшую ситуацию. Для достижения своей цели они произвели установку системы GPS на все машины, которые работают в такси. Данное приспособление производит фиксацию скорости транспортного средства, после чего предупреждает водителя о нарушении. Если, получив несколько предупреждений, таксист не перестает нарушать правила дорожного движения, то его автоматически отключают от поступления заказов.

Эксперты из компании подчеркивают, что одними из первых факторов, которые приводят к нарушениям, является переработка и усталость. «Яндекс.Такси» пообещала внедрить в такси систему, которая будет способна определить подобные симптомы у водителя.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:14

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