Ученые обнаружили доказательства возможности обучения во сне





В научном мире долгое время многие ученые спорят между собой, может ли мозг запоминать информацию, полученную во время сна. Существует много информации, где данная теория опровергается. Мол, человек не сможет что-то запомнить, поскольку во сне головной мозг занят распределением информации, полученной за день. Однако ученые из Швейцарии пришли к иному выводу, когда провели эксперимент на 41 человеке. Чтобы испытание было «чистым», они озвучивали слова на родном немецком, а потом говорили их перевод на выдуманном языке. Данная запись звучала, когда спящий входил в фазу медленного сна.На пленке звучали слова «guga = слон» и «tofer = ключ», а после перевод на неизвестные слова. Каждый испытуемый провел четкую параллель знакомых слов с вымышленными. Авторы эксперимента пришли к выводу, что за этот процесс отвечает неосознанная память, которая способна запоминать только образы, а не весь объект целиком. В формировании знаний принимали участие гиппокамп – центр, который трудится над обработкой воспоминаний, и некоторые части головного мозга, связанные с речью. Результаты эксперимента наталкивают ученых на то, что это может стать отличной платформой для изучения иностранных языков.