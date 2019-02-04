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Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
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Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность

Блогер JerryRigEverything известен своими экспериментами над смартфонами, во время которых он подвергает гаджеты различным испытаниям. Недавно блогера заинтересовал новый смартфон Vivo NEX Dual Display Edition, эксперт проверил его на прочность.
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность

Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами спереди и сзади практически не требует тестирования, однако блогер решил проверить, насколько прочной является нестандартная конструкция гаджета. Это второй телефон с двумя экранами, созданный Заком Нельсоном. Первым на рынке был ZTE Nubia X. Устройство получило разъем для наушников в верхней части, а задний экран имеет двойное покрытие из стекла. Помимо дополнительной защиты, он также предотвращает появление повреждений при испытании на пламя, несмотря на то, что он является OLED-панелью. К сожалению, фронтальная сторона не так защищена от этого воздействия.

Компания Vivo поместила несколько пластиковых подушек между стеклянными дисплеями и металлической рамой, благодаря чему смартфон невозможно согнуть и сломать пополам без приложенных к тому усилий. Даже получив изгиб, дисплей продолжает работать в привычном состоянии.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:22

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