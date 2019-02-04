Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность





Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами спереди и сзади практически не требует тестирования, однако блогер решил проверить, насколько прочной является нестандартная конструкция гаджета. Это второй телефон с двумя экранами, созданный Заком Нельсоном. Первым на рынке был ZTE Nubia X. Устройство получило разъем для наушников в верхней части, а задний экран имеет двойное покрытие из стекла. Помимо дополнительной защиты, он также предотвращает появление повреждений при испытании на пламя, несмотря на то, что он является OLED-панелью. К сожалению, фронтальная сторона не так защищена от этого воздействия.Компания Vivo поместила несколько пластиковых подушек между стеклянными дисплеями и металлической рамой, благодаря чему смартфон невозможно согнуть и сломать пополам без приложенных к тому усилий. Даже получив изгиб, дисплей продолжает работать в привычном состоянии.