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Граждане России смогут сохранить пенсии по старым правилам

Некоторые граждане России смогут сохранить пенсии по старым правилам и получать выплаты, которые будут производить негосударственные пенсионные фонды. Данную информации опубликовало издание «Известия».
Граждане России смогут сохранить пенсии по старым правилам

Представители средств массовой информации ссылаются на письмо, которое адресовано Министерством труда Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Данный документ сообщает о средствах, которые накопили россияне. Они добровольно отчисляли деньги в счет будущей пенсии. Эти накопления стали возможными благодаря негосударственному пенсионному обеспечению. За счет программ накопления те, кто подписал договор с НПФ до конца прошлого года, получают возможность выплат пенсий по старым возрастным критериям. Женщины - начиная с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.

По сообщению представителей издания, сотрудники НАПФ обратились к Минтруду с просьбой разъяснить вопрос, что делать в ситуации, когда выходящий на пенсию клиент попадает под повышение пенсионного возраста. Выяснилось, что под пенсионную реформу не попадают граждане РФ, которые сотрудничают с негосударственными фондами. Планируется, что данная норма распространится и на те договора, которые будут заключены уже в этом году. Специалисты из ведомства считают, что такой подход способен повысить популярность самостоятельного накопления средств для будущей пенсии. На сегодняшний день НПФ имеет договора почти с пятью миллионами россиян.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:46

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