Граждане России смогут сохранить пенсии по старым правилам





Представители средств массовой информации ссылаются на письмо, которое адресовано Министерством труда Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Данный документ сообщает о средствах, которые накопили россияне. Они добровольно отчисляли деньги в счет будущей пенсии. Эти накопления стали возможными благодаря негосударственному пенсионному обеспечению. За счет программ накопления те, кто подписал договор с НПФ до конца прошлого года, получают возможность выплат пенсий по старым возрастным критериям. Женщины - начиная с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.По сообщению представителей издания, сотрудники НАПФ обратились к Минтруду с просьбой разъяснить вопрос, что делать в ситуации, когда выходящий на пенсию клиент попадает под повышение пенсионного возраста. Выяснилось, что под пенсионную реформу не попадают граждане РФ, которые сотрудничают с негосударственными фондами. Планируется, что данная норма распространится и на те договора, которые будут заключены уже в этом году. Специалисты из ведомства считают, что такой подход способен повысить популярность самостоятельного накопления средств для будущей пенсии. На сегодняшний день НПФ имеет договора почти с пятью миллионами россиян.