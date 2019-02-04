Татьяна Терешина потратила на ремонт в комнате второго ребенка 2 млн рублей

О беременности бывшей солистки группы Hi-Fi стало известно летом 2018 года, через несколько месяцев певица и бизнесмен Олег Курбатов сыграли свадьбу. По словам Татьяны Терешиной, ремонт в детской комнате они собирались закончить до Рождества, но немного не успели.Интерьер комнаты выполнен в серо-бежевых тонах, стены оклеены обоями с изображениями оленей. Кровать, наоборот, была выбрана белого цвета, чтобы она выделялась на фоне всей комнаты. Помимо этого в комнату уже завезли столик для пеленания, шкаф и иную мебель.Для Арсения Татьяна Терешина купила сразу две коляски: одна будет использоваться летом, вторая — зимой. На все приготовления певице пришлось потратить свыше двух миллионов рублей.