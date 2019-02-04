Звезда «Дома-2» Настя Балинская заявила, что ей «изуродовали лицо» неудачной ринопластикой
Экс-участница телестройки «Дом-2» Анастасия Балинская сообщила подписчикам, что неудачная ринопластика «изуродовала» ее лицо.
По словам телезнаменитости, она до сих пор плачет, когда смотрит на себя в зеркало.
Известно, что Балинская уже несколько лет пытается наказать пластического хирурга, который не только испортил ее внешний вид, но и лишил возможности нормально дышать носом.
На днях Анастасия опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что раньше, до прихода на телепроект «Дома-2», она жила совершенно спокойно, однако сейчас все изменилось.
Оказывается, что на данный момент блондинка страдает от такого пристального внимания к своей персоне, но больше всего от многочисленных недоброжелателей, которые буквально каждый день проходятся по ее внешнему виду.
Балинская рассказала подписчикам, что раньше считала себя симпатичной девушкой, но сейчас, после неудачной ринопластики, которую ей пришлось делать дважды, она понимает, что ей попросту «изуродовали лицо». По словам бывшей участницы «Дома-2», ей сейчас очень сложно, однако она пытается держаться изо всех сил, так как является сильной девушкой.
По словам телезнаменитости, она до сих пор плачет, когда смотрит на себя в зеркало.
Известно, что Балинская уже несколько лет пытается наказать пластического хирурга, который не только испортил ее внешний вид, но и лишил возможности нормально дышать носом.
На днях Анастасия опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что раньше, до прихода на телепроект «Дома-2», она жила совершенно спокойно, однако сейчас все изменилось.
Оказывается, что на данный момент блондинка страдает от такого пристального внимания к своей персоне, но больше всего от многочисленных недоброжелателей, которые буквально каждый день проходятся по ее внешнему виду.
«Хейтеры или просто злые люди..Они могут загнать даже сильного человека в глубокую депрессию..», - написала Анастасия в своем новом посте.
Балинская рассказала подписчикам, что раньше считала себя симпатичной девушкой, но сейчас, после неудачной ринопластики, которую ей пришлось делать дважды, она понимает, что ей попросту «изуродовали лицо». По словам бывшей участницы «Дома-2», ей сейчас очень сложно, однако она пытается держаться изо всех сил, так как является сильной девушкой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44