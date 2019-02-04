Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина из туалета порадовалась за ученых

«..За прошлый год было повышение больше, чем в полтора раза!», - подчеркнула ведущая «Дома-2».

«Лицемерка! Как же тебе не стыдно? Когда ты уже станешь нормальным человеком, искренней и правдивой? Фальшивка!», - заявил хейтер.

«Ты что всех ученых Российской Федерации опросила?», - интересуются фанаты Ксении.

Судя по всему, телезнаменитость решила в очередной раз отдать должное своему основному работодателю.Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram новый снимок, который, как видно, был сделан в туалете. Под публикацией Ксения поспешила напомнить своим подписчикам, что 7 лет назад президент России – Владимир Владимирович Путин вынес решение об увеличении заработной платы всем научным работникам.Невзирая на то, что сама фотография Бородиной многим интернет-пользователям понравилась, недоброжелатели Ксении не стали молчать и в очередной раз решили высказать свое мнение по поводу ее лести.По словам антифанатов звезды «Дома-2», они уже давно обратили внимание на то, что Ксюша является чистой воды «лицемеркой», которая всегда говорит и пишет в Сети только то, что может принести ей определенную выгоду или доход.К слову, некоторые подписчики Бородиной поинтересовались у своей любимицы, откуда она знает, что всем научным сотрудникам повысили зарплату.